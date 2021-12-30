شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: أمطار متوسطة على الطرق بالقاهرة والجيزة.. وانتظام حركة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر أمنى بالمرور، أن حركة السيارات أعلى محاور وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، أو بالطرق الرابطة مع المحافظات الأخرى لم تتأثر بسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق القاهرة الكبرى، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وأضاف المصدر، أن هناك متابعة لحركة السيارات أعلى الميادين والطرق الداخلية والسريعة والصحراوية، من خلال مراقبة الكاميرات أو نشر القوات أعلى المحاور لمتابعة حركة المرور لرصد أى معوقات مرورية سواء حوادث أو أعطال.

وأشار المصدر، إلى أنه فى حالة هطول أمطار غزيرة بالطرق سيتم رصد الأماكن الأكثر زحاما بسبب تراكمات المياه و سيتم إرسال سيارات لشفط المياه مع نشر الخدمات لتوعية المواطنين بالتهدئة منعا لانزلاق السيارات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس بداية حالة عدم استقرار، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب بالملاحة البحرية فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

كما يشهد اليوم الخميس، متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف على فترات متقطعة.