شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2021.."الأزهر للفتوى" استقبالنا ما يزيد عن مليون ومائتى ألف فتوى ومسألة دينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في 2021

برامج متكاملة وفتاوى معاصرة لمعالجة القضايا الشائكة والمستجدة

انتشار ميداني مكثف للتواصل المباشر مع الجمهور

نشاط بارز على المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي

بث حي باللغات العربية والأجنبية للرد على استفسارات الجمهور

حملات إعلامية ودعوية وتوعوية متواصلة

إصدارات عصرية لمعالجة مستجدات القضايا والمسائل الفقهية

فتاوى وأعمال مترجمة بلغات أجنبية

2 مليون مستفيد من جهود "لم الشمل"

وحدة "بيان" في مواجهة الفكر الإلحادي

بنك إلكتروني للفتاوى تيسيرا على الجمهور

أكثر من 170000 لقاء وندوة وورشة عمل وفاعلية استهدفت ما يقرب من 4 ملايين مواطن

دورات تدريبية للمقبلين على الزواج وندوات ومحاضرات لطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في عام2021م جهودا كبيرة لخدمة المجتمع والإنسانية، وذلك من خلال برنامج متكامل لمعالجة القضايا المجتمعية ووضع حلول ناجعة لها، بالتعاون مع كل الجهات، والانتشار الميداني المكثف في المحافظات والقرى والنجوع، بالإضافة إلى النشاط الإعلامي على كافة المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر كم من الجمهور المستهدف.

وفيما يلي أبرز إنجازات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في الشأن الإفتائي، والعلمي، والاجتماعي ، والتدريبي، والتوعوي:

استقبال ما يزيد عن مليون ومائتي ألف فتوى

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال عام 2021 م، (1,202,200) فتوى هاتفية ونصية وميدانية وبحثية، تتعلق بكل ما يهم الناس في حياتهم اليومية، وفي كل فروع الفقه من عبادات، ومعاملات، وأحوال شخصية، وقضاياالفكر والأديان، وما يعرض للجمهور من شبهات.

80 بثا حيا بالعربية واللغات الأجنبية:

قام أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بعمل بث مباشر على صفحته الخاصة على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، وقد بلغ عددها (80) بثًا حيًا باللغة العربية واللغات الأجنبية الثلاث (الإنجليزية – والفرنسية – والألمانية)، أجابوا فيه على أسئلة المتابعين بصورة مباشرة، وشهد البث تفاعلًا كبيرًا من جمهور المستفتين في هذه المواقع.

مشاركات ومداخلات إعلامية

قام أعضاءُ المركز بمشاركات إعلامية في مختلف وسائل الإعلام، سواء المسموعة، أو المرئية، أو التي تبث علىٰ منصات التواصل الاجتماعي في شكل برامجَ حوارية، أو إخبارية، كما قاموا بمشاركات مكتوبة في شكل مقالات، أو فتاوىٰ نشرت في المواقع والمجلات المتنوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للتدخل وتوضيح الرأي الشرعي في كافة القضايا التي تشغل المجتمع من وقت لآخر، وبلغ عدد المشاركات الإعلامية ما يزيد عن (8440) مشاركة.

حملات توعوية ودعوية

قام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بإطلاق ( 40) حملةً دعويةً، وتوعويةً، وتثقيفيَّةً نشرت علىٰ مواقع التواصل الاجتماعي مثل: الفيس بوك، وتويتر وإنستجرام، ومن أهم تلك الحملات: (وقاية، فطرة، صيفك أجمل ،عام دراسي جديد، فقهيات ،مسائل الشتاء).

إصدارات ورقية

قام المركز بإعداد نحو (1120) إصدارا مقروءً، ما بين كتبٍ، أو مجلاتٍ، أو مطوياتٍ، أو أبحاثٍ نوعيةٍ، أو مراجعات علمية،ومطوياتٍ توعويةٍ، تناولت العديدَ من المستجدَّات، في كثير من القضايا، وعالجت الكثير من الظواهر السلبية.

فتاوى وأعمال مترجَمة

قام قسمُ الفتاوىٰ باللغات الأجنبية بالمركز بالردِّ علىٰ كلِّ الفتاوىٰ التي وردت إليه بأقسامه الثلاثة: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، بالإضافة إلى تَرجمةِ العديدِ من الأبحاث، والفتاوىٰ الصادرة من المركز، والتي تُعنىٰ بأحوال المسلمين الذين يعيشون في البلاد غير الناطقة بالعربية، وبلغ عدد هذه الفتاوى، والأبحاث والترجمات نحو (12668) عملًا.

متابعة المحتوى الديني ورصد الظواهر السلبية

قام المركز برصد العديد من الفتاوىٰ المتشددة، والشبهات والمفاهيم المغلوطة، والرد عليها، وتفنيدها، كما قام برصد عددٍ من الظواهر الاجتماعية السلبية، وتبيين الحكم الشرعي فيها، بالإضافة إلي المتابعات الإعلامية في المنصات الإعلامية المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وقد بلغ مجموعُها نحو (26904)، ما بين فتوىٰ، وشبهة، وظاهرة سلبية، وتقرير إعلامي.

برامجُ تدريبيةُ وورشُ عمل

لِمَا للتدريب من أهمية في تطوير العمل والارتقاء بالاداء، قام المركز بإعداد حزمة من البرامج التدريبية وورش العمل التي تسهم بدورها في رفع كفاءة أعضاء المركز، حيث تم عقد (240) برنامجًا ومحاضرة وورشة تدريبية عن قرب وعن بعد.

البحوث والنشر والمراجعة والمراقبة

قدم المركز في مجال البحوث والنشر العديد من الجهود، حيث بلغ عدد الأبحاث والمراجعات والمتابعات العلمية والأعمال التأصيلية ما يزيد على (39564) عملا، وذلك في مجال تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة التطرف، كما أنها تحتوي على جرعات تحصينية، وأخرى لتفكيك فكر جماعات التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى البحوث الفقهية في المستجدات والنوازل، هذا بالإضافة إلى مراجعة جميع أعمال المركز المكتوبة والمسموعة والمقروءة الدينية والاجتماعية والإعلامية وغيرها.

وحدة "لم الشمل"

بلغ عدد الحالات التي تدخَّلت فيها وحدة لم الشمل، وتم التعامل معها، خلال عام 2021، نحو (25200) حالة نزاع ، ليبلغ عدد المستفيدين من جهود الوحدة ما يزيد على (2مليون ) شخصٍ داخل نطاق الأسرة الصغيرة، ليمتد أثرُها الإيجابي إلىٰ الأسر الكبيرة، ومن ثَمَّ المجتمع كله.

وحدة "بيان" لمكافحة الإلحاد والفكر اللا ديني

قامت وحدة"بيان"، التي أنشأها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بمتابعة الشبهات الإلحادية المثارة في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والرد عليها، ومقابلة عدد من الحالات التي لديها شبهات وتساؤلات، والإجابة عليها وبلغ عددها نحو (15,411) عملًا.

برنامج التوعية الأسرية

عقد المركز من خلال برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية" عددًا من اللقاءات والندوات التي طافت أنحاء الجمهورية، وبلغ عددها نحو 17320 لقاءً وندوةً وورشة عمل وفاعلية مختلفة فى عام 2021 م،ووصل ما استهدفه البرنامج منذ انطلاقه وحتى اليوم ما يقرب من (3,870,000) مستفيدٍا، سواء من طلاب التعليم قبل الجامعي، أو طلاب الجامعة، أو المقبلين علىٰ الزواج، أو المتزوجين بالفعل.

الاستشارات الأسرية

بلغ عدد الاستشارات الأسرية التي قدمها المركز 84000 استشارة من خلال قنوات التواصل الالكترونية واللقاءات الميدانية للمقبلين على الزواج أو المتزوجين بالفعل، بهدف الحفاظ علىٰ كيان الأسر المصرية من التفكك، وتقليل حالات الطلاق؛ مما ينعكس علىٰ استقرار المجتمع المصري وسلامته.

بنك فتاوى الأزهر الإلكتروني

ويهدف المشروع إلى تصحيح المفاهيم، ونشر الفكر الإسلاميّ المعتدل والمستنير، من خلال الفتاوى المنضبطة ، والتي تسهم بدورها في تفكيك الأفكار المنحرفة، والمتطرّفة، والهدّامة.

ومن أهداف المشروع التيسير على جمهور المُستفتين، وسرعة وصولهم لإجابات شافية تفي بالردّ على تساؤلاتهم، وبلغ عددا لأعمال (1200) فتوى محررة أو تأصيلية، ويعد هذا البنك واحدًا من العوامل التي تحقق المنهجيّة المنضبطة للإفتاء، وتعين على إجابة أكبر عدد ممكن من الأسئلة، والاستفسارات على مدار الساعة.

ويأتي إطلاق هذا المشروع الكبير ضمن خطة الأزهر الشريف في مواجهة الفتاوى الشاذة، والأفكار الهدّامة، وتوافقًا مع خطة الدولة الشاملة للتنمية المُستدامة 2030م.

محتويات وحملات الكترونية

بلغ عدد المحتويات الإلكترونية والحملات 5676 عملًا ومنشورا ما بين حملات ومشروعات توعوية وتثقيفية وبيانات لتصحيح المفاهيم ومنها: (حكاية كتاب – قدوة- رسائل- فقهيات- توعية أسرية- بيان- جوامع الكلام- مفاهيم- هذا هدى- قرة عين ).