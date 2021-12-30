شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تبدأ انشاء معمل مرجعى للفيروسات والإنتاج المبدئى للقاحات قبل تصنيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا لمناقشة إنشاء معمل مرجعي للفيروسات وبيت لحيوانات التجارب بنوعيها الكبيرة والصغيرة، وإنتاج أدوات ووسائل للإنتاج المبدئي للقاحات قبل بداية تصنيعها، وذلك مع توقع زيادة نسبة الفيروسات والأمراض المعدية نتيجة التغير المناخي.

حضر الاجتماع، المشرف على شؤون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء كليات الهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والنانو تكنولوجي، ووكيلة كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس قسم الباثالوجيا الإكلينيكية، ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، ومدير وحدة مكافحة العدوى بقصر العيني.

وناقش الاجتماع، أهمية إنشاء معمل مرجعي للفيروسات وبيت لحيوانات التجارب ليكون معملا متكاملا للكشف عن الفيروسات، وحصنا ضد الأمراض المعدية والفيروسات المتوقع أن يحدث بها طفرات، وتحديد نوعية هذه الطفرات وتأثيرها على صحة الإنسان والحيوان.

كما تناول الاجتماع، تزويد المعمل المرجعي بالإمكانيات اللازمة والخدمات المتكاملة التي قد تساهم في مرحلة ما قبل الإنتاج، والقدرة على تصنيع الأمصال واللقاحات الحديثة ويكون لها استجابة سريعة للكشف عن أي تحورات قد تنشأ الآن أو في المستقبل مثل الإنفلونزا وكوفيد 19، والعديد من الفيروسات التي تصيب الحيوانات وقد تسبب أضرارا بالغة في الثروة الحيوانية مثل أنفلونزا الطيور وبعض الفيروسات التي تصيب الماشية.