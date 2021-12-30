شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: نشاط للرياح تصاحبها رمال وأتربة استمرارا لعدم استقرار الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم التنويه منذ بداية هذا الأسبوع، إلى عدم استقرار الأحوال الجوية بالبلاد، مشيرة إلى أن هذه الحالة تبدأ من اليوم، الخميس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المُذاع على قناة إكسترا نيوز، أن سبب هذه الحالة هو وجود منخفض متعمق في طبقات الجو العليا، على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، ويتزامن معه وجود منخفض على سطح البحر المتوسط.

وقالت إن اليوم يشهد نشاطا للرياح، تصاحبها الرمال والأتربة، حيث تكون سرعة الرياح تتراوح بين 40 و50 كيلومترا في الساعة، مشيرة إلى أن ذلك بالإضافة إلى تكاثف السُحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، مثل: مطروح، والإسكندرية، والسلوم، وشمال الدلتا، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، ويصاحبها فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والرعدية على السواحل الشمالية، وقد يصاحبها سقوط الثلوج أيضاً.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غياب الشمس وقدوم الليل، تبدأ السُحب تتكاثف أيضاً على القاهرة الكُبرى، وجنوب الدلتا، ومدن القناة، وقد تكون متوسطة أو رعدية.