شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تصل القاهرة 5 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه يوم 5 يناير سيصل مصر 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا عبر مطار القاهرة الجوى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات لليوم السابع إنه يتم إتاحة خدمة جديدة لتطعيمات كورونا ، حيث يستطيع الشخص الراغب فى التطعيم اختيار مكان اللقاح حسب رغبته، ويظهر له الموقع كافة البيانات المتعلقة بوقت الانتظار وموعد الحصول على اللقاح، وتابع: مراكز اللقاحات المتحركة تقوم بتسجيل المواطنين وعطائهم اللقاح بشكل سريع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لا يوجد قوائم انتظار للحصول على اللقاح حاليا، بمعنى أن من يقوم بالتسجيل حاليا يتم ارسال الرسائل له بشكل سريع دون انتظار، مضيفا: هناك وفرة كبيرة فى التطعيمات، ولدينا أكثر من 1000 مركز بالجمهورية.

وحول ملف تطعيمات كورونا بالجرعة الثالثة المعززة، قال الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم تطعيم أعداد كبيرة تتجاوز النصف مليون مواطن، وجارى ارسال باقى الرسائل للمستحقين ، مضيفا أن هناك انخفاضا نسبيا لإصابات كورونا، لكن من الصعب الحديث عن انتهاء الذروة أو تخطيها، كما أنه من المبكر الحديث عن موجة خامسة من إصابات كورونا.