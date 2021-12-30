شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق الوقاية من الإصابة بنزلات البرد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة التى تشهدها البلاد حاليا. وقالت وزارة الصحة وابسكان يجب الحرص علي ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتي تحافظ علي درجة حرارة الجسم . وأشارت إلي ضرورة تناول طعام صحى يمد بالطاقة مع المحافظة علي ممارسة التمارين الرياضية . وأوضحت ضرورة الحرص علي عدم خروج كبار السن والأطفال إلا لضرورة .

