شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر
كما وجه شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تقرير غرفة العمليات أوضح أنه تم تعطيل الدراسة اليوم بمحافظتى الاسكندرية ومطروح نظراً لحالة الطقس الغير مستقر ، حيث تشهد محافظة الإسكندرية أمطار خفيفة بمركز ومدينة برج العرب ولا توجد تجمعات أمطار، والميناء مفتوح أمام حركة الصيد والملاحة ، كما توقفت الأمطار فى محافظة مطروح ، فيما تشهد باقي المحافظات طقس شتوى شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات ، وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة ، مؤكدا رفع درجة الإستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.