موجة الطقس السيئ.. تعطيل الدراسة في محافظتين اليوم.. وتوجيهات للمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقا لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وطالب شعراوي بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

كما وجه اللواء محمود شعراوي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأشار إلى أن تقرير غرفة العمليات أوضح أنه تم تعطيل الدراسة اليوم بمحافظتي الإسكندرية ومطروح نظرا لحالة الطقس غير المستقر، حيث تشهد محافظة الإسكندرية أمطارا خفيفة بمركز ومدينة برج العرب ولا توجد تجمعات أمطار، والميناء مفتوح أمام حركة الصيد والملاحة.

كما توقفت الأمطار في محافظة مطروح، فيما تشهد باقي المحافظات طقسا شتويا شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلي ونشاطا ملحوظا للرياح على جميع المحافظات وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.​