رواتب تصل لـ 5500 جنيه.. القوى العاملة: تخريج 90 متدربا على مهن التفصيل والكهرباء بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتهت مديرية القوى العاملة بالمنوفية من تخريج 90 متدربا ومتدربة أنهوا تدريبهم بنجاح بالوحدة المتنقلة للتدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة والمديرية، وذلك بكفرعشما بمركز الشهداء بالتعاون مع مجلس مركز ومدينة الشهداء، على مهن التفصيل والخياطة والأعمال الكهربائية وأعمال السباكة.

وقال علي حامد الزقم، مدير المديرية، في بيان، اليوم الخميس: إن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتحسين مستوى حياة المواطنين لاسيما في المجتمعات والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقها وزير القوى العاملة لرفع وتطوير كفاءة ومهارة العامل المصري.

وفي ختام الحفل سلم مدير المديرية المتدربين والمتدربات شهادات التخرج وإتمام التدريب، وذلك بحضور مجدي رياض، رئيس مجلس مركز ومدينة الشهداء.

وأشار مدير المديرية إلى أنه حضر الحفل ممثلين عن أصحاب الأعمال ومصانع "نيدل كرافت للملابس الجاهزة" بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم، و"تاون تيم للملابس الجاهزة"، و"جيزة للغزل والنسيج" بمدينة السادات، وتم طرح العروض المتاحة للعمل لديهم والمزايا المتوفرة على المهن التي تم التدريب عليها وتراوحت المرتبات من 2000 جنيه حتى 5500 جنيه حسب الخبرة والكفاءة، مع توفير مواصلات ذهابا وإيابا، فضلا عن حضانة لأطفال العاملات على حساب الشركة.

وأبدى أصحاب المصانع استعدادهم لاستيعاب كافة الأعداد الراغبة في العمل وتوفير المزايا والتسهيلات لهم تقديرا وتثمينا للدور الذي تقدمه وزارة القوى العاملة في تدريب الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات وأفضل الطرق والوسائل في التدريب.

حضر الحفل ممثلة صندوق تنمية المشروعات بمجلس المدينة لمساعدة الراغبين في عمل مشاريع خاصة بهم عن طريق تقديم قروض ميسرة وبنسبة فائدة بسيطة وبإجراءات مبسطة تشجيعا للشباب الراغب في افتتاح مشروعات جديدة.

كما حضر الحفل إبراهيم مشحوت، مدير إدارة بحوث العمالة، ومحمود زيدان، مدير منطقة عمل منوف، ومصطفى كحلي، مدير التدريب المهني، وعلا الباز، مدير التشغيل الداخلي، وأحمد عبدالقادر، مدير إدارة عمل الشهداء، وإيناس محيي، مدير إدارة شئون المرأة بمجلس مدينة الشهداء، وأماني عبدالمنعم، مسئول المرأة والعلاقات بمجلس مدينة الشهداء.