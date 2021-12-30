موجة الطقس السيئ.. تنبيه مهم من الأوقاف بشأن الصلاة بالمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

طالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة والخطباء مراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في الخطبة بأن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى عشر دقائق، وعدم تجاوز هذا الوقت بأية حال، نظرا لموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع المفتشين وقيادات المديريات بالتأكيد على ذلك ومتابعة التنفيذ، وإحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك.

وشددت على أن المطر الشديد عذرا لمن وجد من المصلين فيه مشقة و صعوبة لحضور الجمعة أو الجماعة، مشيرة إلى أن ديننا قائم على اليسر، لا عسر فيه ولا تكلف.

وأكدت على التزام الأئمة والعاملين بالمساجد بعملهم، مشددة على أن الرخصة للمصلين وليست للعاملين.