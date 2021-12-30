شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السفر لأداء العمرة.. تعرف على قواعد الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت شركات السياحة مجموعة من الاشتراطات والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة للعام الجديد، موسم 1443 هجريًا، ومن بين ما تضمنته القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وآلية عمل لجان الوزارة، نستعرضها في السطور التالية.

1- يجب أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة فقط، من قبل السلطات السعوديةن ويعمل في هذا الشأن بتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية، الفنادق المرخصة بالمملكة العربية السعودية.

2- يكون حجز الشركة السياحية للسكن من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط، لضمان توافق السكن المحجوز مع السكن، من قبل السلطات السعودية - على المنصات الإلكترونية السعودية، وتلتزم الشركة بإدراج أي تعديل يطرأ على السكن على البوابة وفقا للإجراءات المبينة لاحقا في البند (8)، وذلك حفاظا على المعتمر المصري.

3- تلتزم الشركة السياحية بالتسكين المحدد ببرنامج العمرة المدرج من قبلها على البوابة المصرية للعمرة، وفي حالة إخلال الوكيل السعودي بهذا الإلتزام، يتعين على الشركة السياحية إخطار لجان الوزارة بالأراضي السعودية عن طريق البوابة المصرية للعمرة من خلال نظام الاستغاثة الإلكتروني (SOS) باستخدام الساعة الذكية، أو الحضور لمقر البعثة المصرية بالأراضي السعودية، أو البريد الإلكتروني الرسمي للبعثة، أو تطبيق الواتس آب)، فضلا عن إخطار وزارة الحج السعودي والتقدم بشكوى ضد هذا الوكيل بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الوصول، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون

السكن الجديد في نفس المستوى المحدد ببرنامج العمرة على الأقل، ومفقة على البوابة لهذا العام.

4- يجب ألا يزيد بعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم بمكة المكرمة على (3000 متر)، ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج (Google earth)، وفي حالة زيادة المسافة على (1250) متر يشترط توفير شاتل باص أو جولف کار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، شريطة تقديم تعهد يلزم الشركة السياحية والفندق بهذا الالتزام وفي حال عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة به يتم التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية على أن يكون العقد موثقا من النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية، وأن تكون مقرات الفنادق على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات طبقا لترخيص وتصنيف

هيئة السياحة والآثار السعودية شريطة معاينة لجان الوزارة للسكن واعتمادها.

5- يكون تسكين المعتمرين بالغرف وفقا لتعليمات السلطات السعودية وعلى ضوء الإجراءات الاحترازية الراهنة .

6- يسمح السكن بفنادق المدينة المنورة الواقعة بالمناطق التالية: ( العوالي - قربان الطالع والنازل - شارع الملك فهد - شارع الملك عبد العزيز )، وبما لايزيد على مسافة 800 متر من الحرم النبوي الشريف .

7- تلتزم الشركة السياحية حال رغبتها في ادراج فندق جديد لتسكين المعتمرين به على البوابة المصرية للعمرة بالتقدم بطلب إلكتروني من خلال البوابة مرفقا به التصنيف السعودي للفندق، وشهادة الدفاع المدني، وصورة من موقع برنامج (Google earth) توضح المسافة بين الحرم والفندق.