شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال.

وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال، بينما عارض 11% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال.