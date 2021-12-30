شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لمواجهة آثار الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ، تحسبا لسقوط أمطار وظهور شبورة أو الرياح على الطرق بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر إصدارات النماذج العددية تشير إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى بدايات الأسبوع المقبل، حيث يؤثر علينا منخفض سطحى متعمق على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يصاحبه حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن المنخفض يتسبب فى سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحرى تمتد خفيفة الى متوسطة ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

وتكون ذروة الحالة غدا الجمعة، حيث تزداد شدة الأمطار لتصبح أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة، وقد تصل إلى حد السيول يومى الجمعة والسبت على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح اليوم الخميس على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .