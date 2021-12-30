كورونا في 24 ساعة| 7 أعراض لـ أوميكرون.. و"وباء غير مرئي" أشد فتكًا من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كورونا اليوم: 7 أعراض لـ أوميكرون يجب مراقبتها بعد التطعيم.. وتحذير من الصحة العالمية

رقم قياسي جديد.. فرنسا تسجل أعلى معدل إصابة يومية بكورونا

إجمالي الإصابات بكورونا في أفريقيا يتجاوز الـ9.5 مليون حالة

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الإمارات تسجل حصيلة كبيرة في إصابات كورونا

مدير عام الصحة العالمية: متفائل بـ 2022 سيكون العام الذي نضع فيه حدًا لكورونا

مسؤولة بالصحة الأمريكية: ارتفاع حالات نقل الأطفال للمستشفيات وسط زيادة إصابات كورونا

بريطانيا: أوميكرون وراء أكثر من 90% من إصابات كورونا في البلاد

توفير السلع الأساسية.. التموين تكشف خطتها للتعامل مع أزمة كورونا في 2021

البابا تواضروس يهنئ المصريين بالعام الجديد.. ويوجه رسالة بشأن اللقاح والإجراءات الاحترازية

ليبيا ترصد حالات إصابة بمتحور أوميكرون

الصحة العالمية تحذر من "تسونامي كورونا" في ظل تفشي أوميكرون

مستشفيات في لندن تحظر زيارات المرضى بسبب ارتفاع الاصابة بكورونا

أشد فتكًا من كورونا.. "وباء غير مرئي" سيتسبب في وفاة الملايين سنويًا

كورونا: ارتفاع ملحوظ في معدل الإصابة اليومية في الأردن بأوميكرون