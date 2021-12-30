حدث ليلا| تنبيه مهم من الأوقاف بشأن الصلاة في المساجد.. وتفاصيل ارتفاع أسعار السلع التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

موجة الطقس السييء.. تنبيه مهم من الأوقاف بشأن أداء الصلاة بالمساجد

طالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة والخطباء مراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في الخطبة بأن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى عشر دقائق، وعدم تجاوز هذا الوقت بأية حال، نظرا لموجة الطقس السييء التي تتعرض لها البلاد.

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أبرزها السكر والمكرونة.. ماذا حدث في أسعار السلع التموينية على البطاقات؟

حذفت وزارة التموين 4 سلع كانت مدرجة ضمن قائمة السلع غير الأساسية التي تصرفها الوزارة للمواطنين على بطاقات التموين؛ لينخفض بذلك عدد السلع إلى 28 سلعة مرة أخرى بعدما زادت الشهر الماضي إلى 32 سلعة بعد إضافة 4 أصناف من البسكويت، وجاءت السلع غير الأساسية المحذوفة متمثلة في: الكبريت والطحينة ومرقة الدجاج والكابتشينو.

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قرار جمهوري بإرجاع أقدمية مستشار بهيئة قضايا الدولة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، رقم 118 لسنة ۲۰۲۱، بإرجاع أقدمية مستشار بهيئة قضايا الدولة.

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. "حياة كريمة" ترسل طائرة مساعدات إلى أهالي أسوان

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، إرسال طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى محافظة أسوان أمس، وذلك لتوزيع كراتين المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا بالمحافظة، بالتعاون مع بنك الطعام المصري وشركة مصر للطيران.

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غدًا.. تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد في الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الأربعاء، تعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة.

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"التموين" تحذف 4 سلع من القائمة التموينية بداية من يناير 2022

حذفت وزارة التموين 4 سلع كانت مدرجة ضمن قائمة السلع غير الأساسية التي تصرفها الوزارة للمواطنين على بطاقات التموين؛ لينخفض بذلك عدد السلع إلى 28 سلعة مرة أخرى بعدما زادت الشهر الماضي إلى 32 سلعة بعد إضافة 4 أصناف من البسكويت، وجاءت السلع غير الأساسية المحذوفة متمثلة في: الكبريت والطحينة ومرقة الدجاج والكابتشينو.

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ضوابط العمرة.. تعرف على قيمة التأمين الصحي لكل معتمر

اعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لعام 1443 هجرية.

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ماذا يحدث حال ثبوت تعاطي الموظف المخدرات؟.. الحكومة تجيب

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 وإصدار ضوابط اللائحة التنفيذية لقانون فصل الموظف بسبب تعاطي المخدرات.

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البيت الأبيض: بايدن سيعرض على بوتين مسارًا دبلوماسيًا بشأن الأزمة الأوكرانية

أكد البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين "مسارًا دبلوماسيًا" بشأن التوتر في أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي الخميس.

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فصل الموظف متعاطي المخدرات.. ما الجهات المختصة بتحليل العينات؟

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 وإصدار ضوابط اللائحة التنفيذية لقانون فصل الموظف بسبب تعاطي المخدرات.

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غدًا.. تعطيل الدراسة في محافظة مطروح بسبب الطقس السيئ

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع مدارس المحافظة نظرا لتوقعات بسبب سوء حالة الطقس وفقًا لتوقعات الأرصاد.

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