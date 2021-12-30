برلماني: تشكيل القومي لحقوق الإنسان يضم خبرات سياسية وحقوقية كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره بالجريدة الرسمية.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يضم العديد من العناصر المتميزة ذات الخبرات السياسية والحقوقية الكبيرة، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد يعبر عن تركيبة سياسية متوزانة إلى حد بعيد حيث يضم شخصيات سياسية من مختلف التوجهات الفكرية، وهو ما يدعم وجود مجلس ذو ثقل عربي ودولى.

كما أشاد بتولي السفيرة مشيرة خطاب منصب رئيس التشكيل الجديد للمجلس، وذلك لامتلاكها مخزون سياسي ودبلوماسي متراكم، حيث أنها تولت منصب الأمين العام لمنظمة اليونيسكو التابعة لأمم المتحدة، وسفيرة لمصر في عدة دول، كما عملت على توثيق علاقة مصر بعدد كبير من الدول.

كما أكد "رضوان"، على أن مجلس النواب سيدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان بتقديم تعديلات تشريعية تدعم دومًا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه قادر على استكمال ما بدأته مصر منذ مشاركتها فى صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح، أن القيادة السياسية، تعمل وبشكلٍ مستمر على إصدار قرارات وتوصيات عظيمة من شأنها تعزيز الحقوق والحريات لدى المواطن المصري.

وتابع:"التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان قادر على دعم وتعزيز الحريات والحقوق المكفولة لدى المواطن".

يذكر أن جريدة الوقائع المصرية، نشرت صباح اليوم، التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي جاء على رئاسته السفيرة مشيرة خطاب، والسفير محمود كارم محمود، نائب للرئيس، وعدد كبير من الرموز السياسية والفكرية والحقوقية.