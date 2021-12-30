هل تأثرت مصر بزلزال كريت الثاني؟.. البحوث الفلكية يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة تأثر مصر بالزلزال الثاني لجزيرة كريت اليونانية الذي وقع الأربعاء 29 ديسمبر 2021.

وقال القاضي في تصريح أدلى به لمصراوي، إن الأراضي المصرية لم تتأثر بالزلزال الثاني المشار إليه أعلاه، كما أن المواطنين لم يشعروا به أيضا، ولم يتم الإبلاغ عن أضرار أو إحساس به".

وأشار إلى أن معظم هذه الزلازل غير محسوس باستثناء بعض الزلازل، مثل الزلازل الذي شعر به بعض المواطنين في مصر صباح اليوم، موضحًا أن هناك زلازل ما بين 3 إلى 5 زلازل يوميًا.

وتعرضت جزيرة كريت اليونانية لهزة أرضية جديدة مساء الأربعاء، بلغت قوتها 3ر5 درجة على مقياس ريختر، وهي ثاني هزة أرضية تتعرض لها الجزيرة خلال يوم واحد.

وأفاد معهد أثينا للجيوديناميكا، بأن الهزة وقعت في الساعة 6:47 مساءً (بالتوقيت المحلي)، على عمق 1ر59 كم، في نفس الموقع الذي سُجلت فيه صباح اليوم هزة أرضية بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر.

يأتي ذلك بعد 3 أيام من وقوع هزتين أرضيتين أخريين على الجزيرة.

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