شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتقدم راغبى التقدم لرئاسة جامعة حلوان لدورة معهد إعداد القادة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المجلس الأعلى للجامعات اليوم الخميس أخر موعد لتقدم الراغبين فى الترشح لمنصب رئاسة جامعة حلوان لحجز الدورة التدريبية التي تعتبر متطلب أساسى للترشح للمنصب للحصول عليها من معهد إعداد القادة وذلك قبل إعلان القوائم النهائية .

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه على المتقدمين إحضار بيان حالة حديث موقع ومختوم من الجامعة وصورة بطاقة الرقم القومى، على أن يكون التقدم بأمانة المجلس الأعلى للجامعات من خلال مكتب المتابعة لأمين المجلس الأعلى للجامعات.

وحدد الجدول الزمنى لاختيار رئيس جامعة حلوان 1 يناير حتى 6 يناير 2022 للتقدم بالترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات على أن تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 6 يناير في الساعة الثالثة عصرا ومن المقرر أن يتم فتح باب التقدم بالطعون من الأحد 9 يناير وحتى الأثنين 10 يناير.

وكانت نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار وزير التعليم العالى رقم 293 لسنة 2021 بتاريخ 27 يناير 20121، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط ومعايير المفاضلة.





وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” شروط الترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكيلة:-1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة.

2- أن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل حال الترشح للعمادة.

3- يجب إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا اذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.

6- ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

7- حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.