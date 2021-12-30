شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: طقس الجمعة شديد البرودة ونشاط فى حركة الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الجمعة سوف يشهد انخفاض حاد في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى خلال فترات النهار إلى 15 درجة مئوية، والصغرى لـ8 درجات خلال فترات الليل وأقل من ذلك على محافظات شمال الصعيد.

أضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن طقس الجمعة سوف يشهد أيضا نشاط في حركة الرياح، متابعا: "ليل الخميس سوف يبدأ المطر في الدخول على الوجه البحرى والقاهرة، وستكون الأمطار خفيفة لمتوسطة، ومن متوسطة وغزيرة على محافظات شمال البلاد، والجمعة ستكون هناك أمطارا غزيرة مصاحبة لسحب رعدية وحبات البرد على بعض المحافظان، واضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط".

وتابع محمود شاهين: "أي مواطن لدية فكرة الاحتفال بعيد رأس السنة عليه إلغاء الفكرة، لأننا لا نريد أن يصاب أي مواطن بنزلات برد نتيجة سقوط الأمطار أو الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة، ويجب أن يكون الخروج للضرورة القصوى والابتعاد عن أعمدة الإنارة".