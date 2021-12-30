شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر وصول أسبوعى.. مطار مرسى علم يستقبل اليوم 17 رحلة طيران دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 17 رحلة طيران دولية من جنسيات مختلفة تقل على متنها قرابة 2600 سائح من جنسيات مختلفة ضمن 80 رحلة طيران دولية تصل إلى المطار خلال الأسبوع الحالى، حيث يستقبل اليوم أكبر وصول أسبوعي للرحلات.

وأكدت جداول رحلات وصول اليوم 6 رحلات من أوكرانيا، و4 رحلات من إيطاليا، 2 من سويسرا، 3 من ألمانيا، ورحلة داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من هولندا، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوافدين لمطار مرسى علم.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية المقرر وصولها خلال الأسبوع الجارى لمطار مرسى علم الدولى استقبال 80 رحلة بداية من السبت الفائت بزيادة 6 رحلات دولية عن الأسبوع الماضى.

وأكدت جداول رحلات الطيران وصول 13 رحلة من إيطاليا وتراجع فى معدلات وصول السياحة الألمانية بعدد 15 رحلة، كذلك رحلة رومانية جديدة، و4 رحلات هولندية، كما يستقبل المطار خلال الأسبوع الجارى 5 رحلات من التشيك و14 رحلة من بولندا، و20 رحلة من أوكرانيا، و4 سويسرى، و3 رحلات داخلية وأخرى من مولدوفا.