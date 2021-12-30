شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: البنية التكنولوجية للمدارس جاهزة لامتحان الأول للثانوى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس الثانوى العام استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى التى تنطلق 22 يناير المقبل، موضحة أنه تم التأكد من جاهزية خدمة الإنترنت وأيضا الشبكات والمنظومة الخاصة باستقبال الاختبارات وإتاحة منصة الامتحان للطلاب.

وبالنسبة لمواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام، للفصل الدراسي الأول، أعلنت الوزارة أنها تبدأ 22 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومى 15، 17 يناير 2022، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 16، 18 يناير 2022، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

وأكدت الوزارة أن الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة، ولذلك من الطبيعي أن تكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات ولذلك لا داعى للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.