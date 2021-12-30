شكرا لقرائتكم خبر عن "ساعة ذكية لكل معتمر".. 17 إلتزامًا على الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت شركات السياحة مجموعة من الاشتراطات والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة للعام الجديد، موسم 1443 هجريًا، ومن بين ما تضمنته القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحية المنفذة للرحلة.

ونصت القواعد على أنه يجب على الشركة السياحية المصرح لها بتنفيذ برامج العمرة الإلتزام بالآتي:

1- التأكد من حصول المواطن الراغب في أداء العمرة على جرعات اللقاح اللازمة من واقع الشهادةالمعتمدة (QR Code)

. 2- حظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأية عملة بخلاف الجنية المصري.

3- حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب و العودة للمعتمرين، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه الموانئ السفر.

4- عدم تفويج المعتمرين إلى موانئ السفر قبل الميعاد المحدد مسبقا للرحلة - والمبين بالبرنامج

المدرج على البوابة - بأكثر من 6 ساعات.

5- ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرین فرادى أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كافي.

6- تسجيل بيانات الرحلة على البوابة المصرية للعمرة قبل تاريخ السفر بمدة لا تقل عن 48 ساعة.

7- تعتبر بيانات برنامج العمرة المبينة بالعقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر، والمدرجة من الشركة السياحية على البوابة المصرية للعمرة بمثابة عقد إلكتروني مرتب لكافة آثاره والتزاماته القانونية في مواجهة طرفيه.

8- تكون مراجعة برامج العمرة الخاصة بكل شركة سياحية بمعرفة مشرفي هذه الشركة فقط، ولا يجوز استعارة المشرفين فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض، ويستثني من ذلك حال كون الشركتين السياحيتين مملوكتين لمالك واحد شريطة تقديم إقرار موقع ممن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة بوصفه الممثل القانوني لها (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أو الشريك المتضامن الذي له هذا الحق بالنسبة لشركات الأشخاص). ودون الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز تكرار إسم المشرف في أكثر من رحلة عمرة متداخلة في تواريخ السفر المحددة لكل منها شريطة أن تكون برامج هذه الرحلات بخط سير واحد، وأن يكون السكن بذات المنطقة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبما لا يجاوز عدد 135 معتمر.

9- نقل المعتمرين بواسطة الشركات الناقلة المعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والمسجلة على البوابة.

10 - يجوز للممثل القانوني لأكثر من شركة سياحية (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أوالشريك المتضامن الذي له حق الإدارة والتوقيع بالنسبة لشركات الأشخاص بحسب الأحوال) تنفيذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق، وذلك لمواجهة انخفاض أعداد الوكلاء السعوديين لهذا الموسم.

11- يجوز لأية شركة س ياحية تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقدة معه علي الأنظمة الإلكترونية السعودية، التضامن مع أية شركة سياحية أخرى لديها وكالة، وذلك بموجب عقد تعتمده غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على أن يدرج هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة - بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة - خلال 48 ساعة من اعتماده.

12 - تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة توفير عقود وكالة للشركات السياحية المستوفاة للقواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لهذا العام، وذلك لمواجهة إنخفاض أعداد الوكلاء السعوديين - لهذا الموسم - مقارنة بأعداد الشركات السياحية المصرية، وبحسبان أن ذلك الأمر علاقة تجارية خاصة فيما بين الوكلاء السعوديين والشركات السياحية المصرية.

13 - تعتبر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مسئولة مع الشركة السياحية المنفذة للرحلة مسئولية تضامنية عن تغطية كافة المخاطر التأمينية التي تحدث للمعتمر بالمملكة العربية السعودية جراء إصابته بفيروس كورونا وفقا لوثيقة التأمين المبرمة في هذا الشأن والملحقة بهذة الضوابط .

14 - تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتطبيق منظومة الرعاية الطبية المقررة للمعتمرين

في هذا الشأن، على أن تشمل الوفاة والعلاج وإخلاء الحالات المرضية وعودتها إلى مصر.

15 - يكون تعامل الشركة السياحية مع الوزارة بشأن أي إجراء من إجراءات توثيق عقود العمرة لهذا العام - بما فيها استلام كلمة المرور وإسم المستخدم الخاص بالشركة - قاصرا على الممثل القانوني لها ( من له حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال )، أو بموجب توكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري ومثبت به تفويض الوكيل في إتمام وإنهاء كافة إجراءات توثيق عقد الوكالة عن موسم عمرة 1443ه ، وكذا التوقيع على كافة الإقرارات والتعهدات التي تقررها الوزارة أو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في هذا الشأن.

16 - تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر تتضمن بيان ما يلي:

كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر (تاريخ السفر - تاريخ العودة - فندق الإقامة بمكة المكرمة - فندق الإقامة بالمدينة المنورة - سعر البرنامج .....)، وذلك وفقا لما تم إدراجه على البوابة، فضلا عن التسلسل الزمني للبرنامج، ومواعيد التحركات، وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.

بيانات المعتمر الطبية، وحالته الصحية أثناء الرحلة (درجة الحرارة - حالة النبض - ......)ونتيجة إجراء مسحات تحليل فيروس كورونا (PCR).

. نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (Sos).

. العقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج العمرة.

17 - سداد تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ مليوني جنيه على أن يتم حسابه واسترداده وفقا للنظام الآتي: . مائة ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار ويسدد بواسطة إحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مليون وتسعمائة ألف جنيه لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بموجب شيك يحرره ويوقعه الممثل القانوني نفسه للشركة السياحية (من له حق الادارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال) بمقر الغرفة.

يجوز للشركة السياحية استرداد مبلغ التأمين المشار إليه في نهاية موسم العمرة أو توقفه ، بحسب الأحوال - شريطة عدم ورود شكوى ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ إنتهاء أو توقف رحلات العمرة، وذلك لحين البت في الشكوى.