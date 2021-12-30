بعد توقعات الأرصاد.. تعرف على نصائح المرور لتفادى حوادث الطرق أثناء الأمطار

القاهرة - سامية سيد - أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، قائدى السيارات أعلى الطرق، بمجموعة من التعليمات أثناء هطول الأمطار لتجنب وقوع حوادث الطرق. ومن تلك الوصايا:

1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10- تجنب السرعات الجنونية أثناء القيادة على الطرق.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر إصدارات النماذج العددية تشير إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من غد الخميس وحتى بدايات الأسبوع المقبل، حيث يؤثر علينا منخفض سطحى متعمق على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يصاحبه حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن المنخفض يتسبب فى سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى متوسطة ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

وتكون ذروة الحالة يوم الجمعة، حيث تزداد شدة الأمطار لتصبح أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة، وقد تصل إلى حد السيول يومى الجمعة والسبت على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح يوم الخميس على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدى الى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك يوم الخميس.