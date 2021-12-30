شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية التقدم للوظائف فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، تفاصيل أول إعلان طلب استقدام للعمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا، وتضمنت 58 فرصة عمل على 16 مهنة فى المجال الطبى.





ويستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير كيفية التقدم للإلتحاق بتلك الوظائف:1- ادخل على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الرابط: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

2- اختر فرص عمل بالخارج.

3- سيظهر لك "الربط الإلكترونى" وإمكانية الاختيار بين "الكل – ليبيا"، اختر ليبيا.

4- إضغط بحث.

5- سيظهر لك كل الوظائف المتوفرة لدى وزارة القوى العاملة.

6- اضغط على الوظيفة التي ترغب فى التقدم لها، وسيظهر لك الشروط اللازمة لكل مهنة منهم.

7- إذا كانت الشروط تطابق معك، قم بالتسجيل بها.

8- التسجيل على الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا يسهم فى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعمالة المصرية، الراغبة فى العمل فى طرابلس، ويمكن الاستعانة بها فور طلب الجانب الليبى مؤهلات تطابق مع ما سجلته من بيانات.

ومن المقرر أن ينتهى بعد غد الجمعة قبول طلبات المتقدمين علي 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص.