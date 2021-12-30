"ضربها قدام أطفالها".. ضبط بطل فيديو التعدي على سيدة في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت أجهزة الأمن في الجيزة بطل فيديو التعدي بالضرب على سيدة أمام أطفالها بالوراق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا بقيام شخص بالتعدي بالضرب على سيدة بالشارع أمام أطفالها، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم لضبط المتهم.

وبعمل التحريات تبين أن السيدة هى شقيقة زوجته وبسبب خلافات عائلية بينهما تعدى بالضرب على المجني عليها.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع زوجته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كان مقطع فيديو تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد اعتداء شخص على سيدة في أواخر الثلاثينات وسط صراخ أطفالها وتوسلاتهم له بالعفو عنها وعدم الاعتداء عليها.