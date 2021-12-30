آخرهن عزة الإتربي.. ٨ إعلاميات رحلن في عام ٢٠٢١

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

توفيت أمس الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي عن عمر يناهز ٧٤ عاما، والتي قدمت العديد من البرامج على شاشة التليفزيون المصري، وتولت مناصب رئيس القناة الثانية ورئيس القناة الأولى ونائب رئيس التليفزيون المصري للتراث.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتهي فيه عام ٢٠٢١، والذي يعد أكثر الأعوام التي شهدت وفاة إعلاميات من أصحاب الباع الطويل والتاريخ أمام الكاميرات.. يستعرضهم الخليج 365 في هذا التقرير.

1- 28 ديسمبر : وفاة الإعلامية عزة الإتربي عن عمر يناهز ٧٤ عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

2- 19 ديسمبر : توفيت الكاتبة الصحفية الكبيرة ماجدة الجندي أرملة الكاتب الكبير الراحل جمال الغيطاني.

3- 24 نوفمبر: توفيت الإعلامية منيرة يوسف في مستشفى العلمين، بعد أزمة صحية شديدة تعرضت لها.

4- 23 نوفمبر: توفيت الإعلامية هدى شبانة، والتي كانت تعاني من مرض السرطان وكانت تُعالج منه منذ فترة حتى وافتها المنية

5- 22 نوفمبر: توفيت الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج "هذا الصباح" على اكسترا نيوز بعد صراع مع مرض السرطان.

6- 17 نوفمبر: توفيت الإعلامية شيرين دويك، المذيعة بالتليفزيون المصري بعد ألم مفاجئ شعرت به وتوفيت على إثره أثناء نومها.

7- 15 نوفمبر: توفيت الإعلامية مها حسني، بعد وتعرضها لوعكة صحية شديدة قبل وفاتها بأيام.

8- في 12 مارس، توفيت الإعلامية القديرة ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا، والتي تعتبر قامة إعلامية كبيرة وإحدى رموز الإعلام المصري.