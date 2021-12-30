تشمل المصريين.. السعودية تعود إلى التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، عن تفاصيل القرارات الجديدة بالمملكة لمواجهة فيروس كورونا، موضحاً أن القرار وتشمل المصريين المقيمين هناك.

واستعرض حنفي في تصريح لمصراوي، تفاصيل بيان وزارة الداخلية السعودية اليوم الذي جاء فيه: بناء على مارفعته الجهات الصحية المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) والسلالات المتحورة منه فقد تقرر الآتي:-

- اعتباراً من الساعة 7 صباحًا غداً الخميس 26 جمادي الأول الموافق 30 ديسمبر 2021 إعادة الإلتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

- يتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين.

- على جميع أفراد المجتمع المسارعة على استكمال تلقي جرعات اللقاح، مع إلتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.