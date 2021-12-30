التعليم: التحول الرقمي أحد أدوات مكافحة الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في احتفالية أُقيمت اليوم، مديري مراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات والإدارات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، والعاملين المتميزين بإدارة البنية التكنولوجية، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، ومحسن عبدالعزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ووليد الفخراني مدير البنية التكنولوجية، ومديرى إدارات التطوير التكنولوجي بالمحافظات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، على أهمية تفعيل التحول الرقمي ومواكبته في ظل التحديات الحالية، قائًلا: "إننا يجب ألا نعالج الفكرة الصواب بإلغائها"، بل يجب علينا تصويب آليات تنفيذها، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي هو أحد أدوات مكافحة الفساد، ونحن نعمل على نقل مصر الآن في إطار التحول الرقمي في كل مناحي الحياة وخاصة التعليم.

وأوضح "حجازي"، أن دور المعلم يتكامل مع التطوير التكنولوجي؛ لتحقيق استراتيجية الوزارة التي تعمل على تأهيل كوادرها وتسليحهم بمهارات التحول الرقمي، وقدم الشكر للدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي وفريق التطوير التكنولوجي بجميع محافظات الجمهورية؛ للجهد المبذول، خاصة في منظومة التصحيح الإلكتروني مما يعد إنجازًا كبيرًا تجدر الإشارة إليه، ومتمنيًا مزيد من النجاحات والتقدم.

من جهته، أعرب الدكتور أحمد ضاهر عن سعادته بهذا اللقاء، قائلًا: "أنا فخور بكم والعمل مع هذا الفريق المتميز من مسئولى التطوير التكنولوجي في جميع محافظات مصر"، مؤكدًا أن ما يحدث في الوزارة من تطوير يرجع لكم ولجهدكم، متمنيًا العمل على نفس المستوى خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات مراكز التطوير التكنولوجى حتى يتحقق الرضا الوظيفى وإتمام العمل على الوجه الأمثل.

وفي كلمته، رحب محسن عبدالعزيز بالحضور، مؤكدًا أن كل فريق العمل يستحق التقدير والتكريم، حيث يحرص الجميع على تقديم الأفضل وتلافي العيوب، مشيرًا إلى أن البنية التكنولوجية التي تشهدها المدارس في مصر لم تحدث من قبل، ونبذل قصارى جهدنا لتحسين الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب، ومؤكدًا أهمية أن يكون هناك لقاء دورى لمناقشة أية معوقات ومحاولة حلها أولًا بأول.

وأوضح، أنه بدءًا من الأسبوع القادم يتم عقد تدريبات لكل القائمين على منظومة التطوير التكنولوجى بالمدارس للحفاظ على أمن وسلامة الأفراد والأجهزة التكنولوجية.

وأكد وليد الفخراني مدير عام البنية التكنولوجية، أن التطوير التكنولوجي بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وما تم بذله من مجهودات خلال الأعوام السابقة يعد دلالة على قدرة الوزارة بكوادرها على الاستمرار في تطوير التعليم بمشاركة كافة الجهات والشركات والمؤسسات وصولًا إلى العدالة والمساواة لجميع الطلاب في العملية التعليمية.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم مديري مراكز التطوير التكنولوجي على مستوى الجمهورية والعاملين المتميزين بإدارة البنية التكنولوجية ومنحهم شهادات التقدير.