شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة في مدارس مطروح غدا الخميس لعدم استقرار الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة "طلاب ومعلمين"، غدا، الخميس، في جميع مدارس المحافظة، "طلاب ومعلمين"، نظرا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية، بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من الغد، على محافظة مطروح والسواحل الشمالية.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة، مع انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الغزارة، خلال الأيام المقبلة.

وتشهد محافظة مطروح، حاليا، طقس غائم، وسقوط للأمطار الخفيفة على بعض المناطق، من حين لآخر، وانخفاض درجات الحرارة لـ 16 مئوية، خلال فترة المساء، مع توقعات بإنخفاضها لـ 11 مئوية خلال الساعات المقبلة، وكانت درجة الحرارة خلال النهار 21 مئوية.

على جانب آخر، ترفع أجهزة المحافظة، استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار المتوقعة، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولي الساحلي.

وينتظر أهالي المحافظة، كل عام، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار، ويقيمون صلوات الاستسقاء عند تأخرها، لملء الآبار وخزانات وسدود حجز مياه الأمطار بالوديان، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح وغرس شتلات أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والمحاصيل، ويطلق أبناء مطروح عليها "أمطار الخير".