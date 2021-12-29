207 أمتار.. رفع علم مصر على أعلى ساري في العالم بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورة لأطول ساري في العالم بالعاصمة الإدارية.

وتم رفع العلم المصري على ساري العلم بعد الانتهاء من تنفيذه، حيث يعد أحد أهم مكونات ساحة الشعب وسيكون أعلى سارية علم في العالم بارتفاع 207.8 متر.

ويتخطى الساري ارتفاع برج القاهرة، كما سيكون أعلاه علم مصر الذي سيكون بأبعاد 60 مترا عرضا في 40 مترا ارتفاعا.

وتتولى الهيئة الهندسية أعمال تنفيذ الساري والذي تم تصميمه من قطاعات دائرية من الحديد الصلب بوزن إجمالي 1040 طنا ومكون من 11 وصلة تم تركيبها من خلال أوناش متخصصة لأن وزن القطعة الواحدة يتعدى الـ 30 طنا.