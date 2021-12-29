فصل الموظف متعاطي المخدرات.. ما الجهات المختصة بتحليل العينات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 وإصدار ضوابط اللائحة التنفيذية لقانون فصل الموظف بسبب تعاطي المخدرات.

وينشر "الخليج 365" الجهات المختصة في تحليل العينة للموظف وفقا لنص اللائحة التنفيذية والتي جاءت كالتالي:-

- وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمستشفيات التابعة لها.

- الإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

- وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما حددت اللائحة اختصاصات كل جهة:

- أناطت بالجهات التابعة بوزارة الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، الإشراف الفني على تنفيذ حملات الكشف عن تعاطي المخدرات في الجهات الخاضعة لأحكام القانون.

- توفير فرق من كوادر طبية وفنية مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية، مع إجراء التحاليل التوكيدية للعينات التي ثبت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالي.

- التنسيق بشأن وضع الخطط السنوية والجداول الزمنية لإجراء تلك التحاليل.

بينما أناطت بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تحمل التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية التي تجرى في إطار الحملات الفجائية، مع تلقي بيانات العاملين من الجهات وتنسيق العمل، وتوفير الكواشف الاستدلالية اللازمة لإجراء التحاليل، والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذا العمل، ومتابعة إصدار النتائج التوكيدية وتلقيها وإرسالها للجهات التابع لها أصحاب الحالات الإيجابية.