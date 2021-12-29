بعد تعطيلها في الإسكندرية.. موقف الدراسة غدا في مدارس القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد ومتحدث محافظة القاهرة، موقف الدراسة غدا في مدارس العاصمة وذلك تزامنا مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقال عوض، لمصراوي، إن الدراسة منتظمة غدا في مدارس القاهرة، وذلك لأن تحذير هيئة الأرصاد الجوية بالنسبة للقاهرة يتعلق بفترة المساء من يوم الخميس.

ولفت عوض إلى وجود حالة من التنسيق الدائم والمستمر من جانب المحافظة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة تطورات حالة الطقس.

وتتعرض البلاد لموجة تقلبات جوية وحالة من الاضطراب في الأجواء بداية من غد الخميس وحتى الأحد المقبل.

وتنشط حركة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، كما توجد أمطار متفاوتة الشدة تصل حد الغزارة والسيول فضلا عن انخفاض درجات الحرارة ليلا.