شكرا لقرائتكم خبر عن 2021 انطلاقة الجمهورية الجديدة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، 2021 انطلاقة الجمهورية الجديدة.. تنمية سيناء مستمرة.. مشروعات عملاقة فى جميع القطاعات لتعزيز البنية الأساسية.. جهود لتأهيل الترع وتحسين نظم الرى.. «الموارد المائية» تنتهى من تأهيل ترع بأطوال 3539 كم بمحافظات مصر وجار تأهيل 4375 كم.





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