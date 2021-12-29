شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: تعديل قانون الجامعات يسمح لهيئة التدريس الجمع بين المكافأة والمعاش والان مع تفاصيل الخبر
كما أجاز تعديل هذه المادة ندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حسن سير العمل.
ومن ناحية أخرى، أعلن الوزير عن بدء التقدم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي، المُقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة للوزارة، مؤكدًا استمرار عمل صناديق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات كما هي، وأن الاشتراك في صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التابع للوزارة يُعد اختياريًّا، ويحصل الأساتذة المتفرغون على نفس المزايا التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس العاملون، وذلك حتى سن 70 عامًا، أما بالنسبة لمن هم فوق سن الـ70 عامًا، فقد تم إدراجهم بنفس المزايا، عدا صرف الأدوية، والذي تُغطيه الصناديق بالجامعات، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن على رقم 16431 للرد على أعضاء الصندوق فقط، وكذلك تخصيص رقم "واتس آب" خاص بالصندوق ورقمه 01060555750 وسيتم تفعيله بدءًا من 1/1/2022.
وأكد وزير التعليم العالى، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة المصرية قيادةً وحكومة على تقدير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ باعتبارهم عصب الحياة الجامعية، ولدورهم الوطنى فى تطوير التعليم وخدمة المجتمع.