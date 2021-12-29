شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: أطلب من جميع الدول دعم حملة التطعيم 70% بحلول منتصف 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم، إنه من المهم أن نركز على بناء إمدادات التصنيع المحلي للمساعدة في إنهاء وباء كورونا.

وأضاف:" بينما كان عام 2021 صعبًا، أطلب من جميع الدول اتخاذ قرار بمناسبة العام الجديد لدعم حملة التطعيم بنسبة 70% بحلول منتصف عام 2022، مضيفا، أمامنا 185 يومًا حتى خط النهاية ونحقق 70% بحلول يوليو 2022. والساعة تبدأ الآن".

وأوضح:"بينما كان هناك 1.8 مليون حالة وفاة مسجلة في عام 2020 ، كان هناك 3.5 مليون في عام 2021 ونعلم أن العدد الفعلي أعلى من ذلك، ناهيك عن ملايين الأشخاص الذين يتعاملون مع عواقب الفيروس على المدى الطويل".

أدت الشعوبية والقومية الضيقة واكتناز الأدوات الصحية، بما في ذلك الأقنعة والعلاجات والتشخيصات واللقاحات، من قبل عدد صغير من البلدان إلى تقويض العدالة، وخلق الظروف المثالية لظهور متغيرات جديدة.

وأضاف، في ظل الموجات الهائلة من الحالات التي نشهدها حاليًا في أوروبا وفي العديد من البلدان حول العالم، فإن المعلومات الخاطئة التي دفعت إلى التردد بشأن اللقاحات تُترجم الآن إلى موت بسبب عدم تلقى اللقاحات، لكني ما زلت متفائلاً بأن هذا يمكن أن يكون العام الذي لا ننهي فيه المرحلة الحادة للوباء فحسب، بل نرسم أيضًا طريقًا نحو أمن صحي أقوى.

بناءً على النجاحات والإخفاقات، لا يجب علينا فقط مشاركة اللقاحات بشكل أسرع وأكثر إنصافًا مع مرفق كوفاكس وصندوق اقتناء الللقاحات الافريقى COVAX و AVAT، بل يجب علينا دعم البلدان في تصنيعها ونشرها للجميع، ويجب أن يتبع ذلك أيضًا الوصول إلى علاجات جديدة، سيستمر هذا الفيروس في التطور ويهدد أنظمتنا الصحية إذا لم نحسن الاستجابة الجماعية.

وأكد ،في الوقت الحالي، يمثل كل من متحورى دلتا واوميكرون Delta و Omicron تهديدين مزدوجين يؤديان إلى ارتفاع الحالات إلى أرقام قياسية، مما يؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع حاد في حالات الاستشفاء والوفيات، موضحا، إنني قلق للغاية من أن يكون Omicron أكثر قابلية للانتقال، ويتم تداوله في نفس الوقت مثل Delta - مما يؤدي إلى حدوث عدد متزايد من الحالات، وهذا يمثل وسيظل يشكل ضغطًا هائلاً على العاملين الصحيين المنهكين والنظم الصحية على شفا الانهيار ويعطل مجددًا الحياة وسبل العيش.

وقال، الضغط على الأنظمة الصحية ليس فقط بسبب مرضى كورونا الجدد الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى ولكن أيضًا عدد كبير من العاملين الصحيين يمرضون أنفسهم، موضحا إن الأشخاص غير الملقحين أكثر عرضة لخطر الموت من أي من النوعين.

وأضاف، يتحرك اوميكرون Omicron بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى التطعيم، هناك حاجة أيضًا إلى تدابير اجتماعية للصحة العامة لوقف موجة العدوى وحماية العاملين والأنظمة الصحية، وفتح المجتمعات وإبقاء الأطفال في المدرسة، أرحب بالحلول المبتكرة للوصول إلى المجتمعات الضعيفة التي لم تتلق التطعيم بعد لأن الجرعات الأولية هي الأهم بالنسبة للناس لتطوير المناعة، وقد قمت بتحدي القادة لضمان أنه بحلول نهاية هذا العام، قامت البلدان بتلقيح 40% من سكانها و 70% بحلول منتصف عام 2022.

ودعا قادة البلدان الغنية والمصنعين إلى تعلم دروس ألفا وبيتا وجاما ودلتا والآن أوميكرون والعمل معًا للوصول إلى تغطية التطعيم بنسبة 70%، هذا هو الوقت المناسب للارتقاء فوق القومية قصيرة الأجل وحماية السكان والاقتصادات من المتغيرات المستقبلية من خلال إنهاء عدم المساواة في اللقاحات العالمية.