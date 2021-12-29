قرار جمهورى بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة مشيرة خطاب

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن يعتد تشكيل المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كما تضمن السفير محمود كارم محود نائبًا للرئيس.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012