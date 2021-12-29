شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التموين: دعم رغيف الخبز بـ65 قرشًا.. ومخزون القمح يتجاوز 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التموين: دعم رغيف الخبز بـ65 قرشًا.. ومخزون القمح يتجاوز 5 أشهر "التموين" تستعد لتوفير سلع شهر رمضان اعتبارا من يناير المقبل التموين: زيادة مخزون زيت الطعام لأول مرة إلى 5.7 أشهر الحكومة تحذر من سقوط أمطار غزيرة الجمعة وتناشد المواطنين توخى الحذر

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