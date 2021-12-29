وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 شهور، مشيرا إلى أنه في يناير المقبل سيتم عقد أول اجتماع للجنة العليا لتسويق الأقماح بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحديد الأراضي المنزرعة والمحصول، ولفت إلى أنه سيتم البدء في توريد القمح المحلي بدءا من منتصف أبريل القادم.

وأكد المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالوزارة، أن تكوين احتياطي استراتيجي من السلع ذات الحساسية العالية ساهم في الحماية من التقلبات التى شهدتها أسواق العالم، موضحا أن مصر أكبر مشترى للقمح في العالم.

وأضاف المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 5.7 شهر، لافتا إلى أن الوزارة قامت في نوفمبر الماضي بتعديل أسعار الزيوت ليبلغ سعر اللتر 25 جنيها، وسعر 800 ملي نحو 20 جنيها، وذلك لإحداث توزان في أسعار بالسوق، والقضاء على أي سوق سوداء نتيجة لوجود سعرين في السوق، مشيرا إلى أن أسعار الزيت الخليط والعباد والفول الصويا في السوق الحر تراوحت من 26 إلى 27 جنيها، مشددا على إتاحة السلعة وتوافرها في الأسواق على رأس أولويات الوزارة.

وفيما يتعلق بالأرز، أوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 3 شهور بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة، فيما يكفي احتياطي اللحوم لمدة عامين بدءا من الشهر الماضي، وأضاف أن الشهر المقبل سيشهد اجتماعات مكثفة لتدبير احتياجات السوق لشهر رمضان المقبل، نظرا لارتفاع معدلات الاستهلاك بنحو 50% عن المعدلات العادية.

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