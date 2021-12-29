حياة كريمة تنظم ندوة التحول الرقمي والرقمنة والشمول المالي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نظمت مؤسسة "حياة كريمة" ندوة للتثقيف ونشر الوعي الرقمي حول (التحول الرقمي والرقمنة والشمول المالي) في قرية الحجازية بمحافظة قنا.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الندوة بدأت صباح اليوم الأربعاء بحضور أهالي قرية الحجازية وشباب مؤسسة حياة كريمة.

وتضمنت الندوة التعريف بكيفية استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة مصر الرقمية واستخدام أمثلة عملية تطبيقية لتنفيذ الخدمات الرقمية الحكومية من خلال الموقع الإلكتروني والتعريف بالأمن السيبراني وتأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية.

وأكدت المؤسسة، أن ندوات التحول الرقمي مهمة للغاية، أولا: لرفع الوعي للطلاب بداية من مدارس الثانوية لغاية طلاب الجامعات والخريجين والموظفين، وثانيا: تيسيير قضاء المصالح والخدمات خصوصا مع التوسع في التحول الرقمي الذي تتجه إليه الدولة حاليا.

وأشارت إلى أن ندوات التثقيف ونشر الوعي الرقمي تأتي بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة حياة كريمة.