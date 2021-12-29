عليها نقوش فرعونية.. ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تماثيل يُشتبه في أثريتها بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا، 4 أشخاص بحوزتهم مجموعة من القطع والتماثيل التي يُشتبه في أثريتها بدائرة مركز شرطة العدوة.

كانت أجهزة الأمن بالمنيا استهدفت "4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة" حال تواجدهم بقطعة أرض زراعية ملك أحدهم، وبحوزتهم "مجموعة من التماثيل والقطع مختلفة الأحجام والأشكال" عليها بعض النقوش الفرعونية "يشبه في أثريتها"، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النصب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.