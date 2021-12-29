شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإشغالات بمحيط مترو حلوان ودار السلام والسيدة زينب بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بقيادة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان بمعاونة قوات الشرطة حملة لرفع جميع الإشغالات من محيط مترو حلوان والتي تعيق حركة رواد المترو وإخلاء محيطه من الباعة الجائلين، وتم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم واتخاذ الاجراءات القانونية، أما فيما يخص أعمال النظافة الدورية، تم استكمال أعمال تطهير مصرف الرشاح بمنطقة حلوان البلد ورفع مخلفات شارع عمرو عبد العزيز وشارع فيضي وشارع صالح صبحي ورايل ومنصور وشارع رستم وكورنيش كفر علو.

وتنفيذا لتوجيهات المهندسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة التواجد الميداني المستمر والتشديد على رفع كافة أنواع الإشغالات وجه المهندس أيمن السعيد رئيس حي دار السلام بعمل حملة لرفع إشغالات الكافيهات والمحلات والباعة الجائلين بشارع الفيوم وشارع أحمد زكي ورفع مخلفات القمامة وتكثيف أعمال النظافة بشارع بحرى وأمام المحكمة الدستورية العليا وشارع الفيوم وبجوار مقام العجمي وشارع مصر حلوان الزراعى.

كما شن حي السيدة زينب بقيادة الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس الحي والاجهزة المعاونة حملة لرفع الإشغالات و اعادة الانضباط بميدان السيدة زينب وشارع السد وشارع بورسعيد.