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محافظة القاهرة ترفع إشغالات بالبساتين وتوقف أعمال بناء مخالف بالمعصرة

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القاهرة - سامية سيد - شددت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على كافة رؤوساء الاحياء بالمنطقة بتعامل الأجهزة التنفيذية على وجه السرعة مع اى شكوى ترد إليهم وإزالتها على الفور لضمان سرعة الاستجابة السريعة مع التواجد الميدانى المستمر بالشوارع والميادين لمنع اية مخالفات ولتحقيق الانضباط واعلاء كلمة القانون .

وفى اطار ذلك، تفقد اللواء أحمد جودة رئيس البساتين أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة الكلحة وبير أم سلطان ومنطقة عزبة النصر إلى جانب التصدى للاشغالات التى تعوق سير المارة والسيارات ورفع كافة اشغالات الكافيهات والمحلات بشارع 306 و262 ومنطقة تقسيم اللاسلكى وغلق وتشميع محلات بدون ترخيص بصقر قريش والتحفظ على المضبوطات الى جانب اعمال النظافة بشارع النصر واللاسلكى.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بحى المعصرة بقيادة الدكتور ياسر عبد المنعم بإيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم 2 بعمارات بتعديل بعض الحوائط الحاملة مما يؤثر على سلامة المبنى والقيام بأعمال رفع كفاءة الانارة بشارع المطار والهجانة شرقى.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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