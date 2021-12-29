شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ضبط وإعدام 353 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 352 طن و985 كيلو جرام أغذية متنوعة، و19 ألف و929 لتر من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري وحتى أمس الموافق 28 ديسمبر، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالمي والقائم بعمل وزير الصحة بتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، استمرار الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على غذاء آمن وصحي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم المرور على 13 ألف و174 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً إلى إعدام 215 طن و297 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة، و14 ألف و663 لتر من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف "عيد" أنه تم ضبط 137 طن و688 كيلوجراماً من الأغذية المتنوعة 5 آلاف و266 لتر من العصائر والمياه المعبأة للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم سحب 42 ألف و36 عينة من المواد الخام للأغذية المتنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت "عيد" إلى تحرير 9 آلاف و581 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.