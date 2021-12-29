شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق حملة «عيد من غيرها» لقضاء الإجازات بدون تعاطي المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الصحة السكان، حملة "عيد من غيرها"، للعام الثالث على التوالي، وذلك لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترة أجازات نهاية العام بعيدا عن العادات والأماكن التي يمكن أن تعيدهم لتعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن حملة «عيد من غيرها» تهدف إلى توفير ظروف جيدة للمتعافين لقضاء المناسبات المختلفة والاستمتاع بها في جو من التعافي، يدعم قدرتهم على الاستمتاع بالحياة في المناسبات المختلفة وقضاء الأعياد دون الحاجة لتعاطي المواد المخدرة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات والتي تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار "تقدر من غيرها".

وأشارت «منن» إلى أن الحملة تنطلق عبر مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والبالغ عددها 21 مستشفى ومركز في 15 محافظة، حيث يتم تنفيذ احتفالية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، والذي يرتبط لدى العديد من مرضى الإدمان بتعاطي المواد المخدرة، حيث الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية.

وأضافت أن فقرات الفعاليات تعتمد على مشاركة المتعافين في تجهيز وإعداد وتنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم المواهب المكتشفة لدى المتعافين في الرسم والشعر والتأليف والموسيقى، والتي يعبر المتعافين من خلالها عن مهاراتهم، بالإضافة إلى الحديث عن رحلتهم العلاجية في المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومدى الشعور بالسعادة والرضا بعودتهم لحياتهم الطبيعية واستمتاعهم بها دون تعاطي.