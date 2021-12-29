السفارة المصرية فى فيينا تنقل تهنئة الرئيس السيسى بالعام الجديد لأبناء الجالية

القاهرة - سامية سيد - نقلت سفارة جمهورية مصر العربية فى فيينا، اليوم الأربعاء، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء الجالية المصرية فى النمسا بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2022.

وقال الرئيس فى تهنئته: "الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد 2022، يسعدنى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأطيب تمنياتى بدوام النجاح والتوفيق وأدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار تحقق فيه أمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغد مشرق وأن يحمل لمصرنا الغالية مزيدا من التنمية والرقي والازدهار . مع أطيب تمنياتى،،، وكل عام وأنتم بخير ،،، وتحيا مصر ،، عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ".

ومن جانبها، أعربت سفارة جمهورية مصر العربية في فيينا في هذه المناسبة لأبناء الجالية المصرية في النمسا عن خالص تمنياتها الطيبة بمناسبة العام الميلادى الجديد.