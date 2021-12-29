شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تخصص 60 مليون جنيه لصيانة وترميم مسجدين بالقاهرة ورشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تخصيص 60 مليون جنيه من المبالغ المخصصة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد لصيانة وترميم المسجد المحلى برشيد والظاهر بيبرس بالقاهرة، بواقع 30 مليون جنيه لكل منهما، لإنهاء أعمال الصيانة والترميم القائمة بالمستجدين.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار خطتها لعمارة بيوت الله (عز وجل) وعنايتها بالمساجد الأثرية صيانة وترميمًا، لافتة إلى أنه سيتم التنفيذ من خلال وزارة الآثار وبمعرفتها وتحت إشرافها الكامل على التنفيذ.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق حصاد 7 سنوات ونصف من الإنجازات التى حققتها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية ، والتى تأتى فى إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التى تبناها الرئيس لبناء الإنسان المصرى والدولة المصرية الحديثة.

وأوضحت الوزارة أنه خلال السبع سنوات ونصف، تم إحكام السيطرة على المساجد، وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها، وتم إنفاق 8 مليارات جنيه لعمارة بيوت الله، حيث تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم أكثر من (8000) مسجد، وافتتاح أكثر من (1900) مسجد فى 16 شهرًا بدءًا من العام المالى 2020 / 2021.