شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل دعاء مستحب عن حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعاء الزلازل والهزات الأرضية.. من الأدعية المستحبة والتى يبحث عنها الكثيرون فى حال حدوث الزلازل التى تعد من آيات الله عز وجل، وعند حدوثها.

دعاء مستحب عند حدوث الزلازل

اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي.