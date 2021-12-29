شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تجرى إصلاحات وصيانة للأسوار الحديدية أعلى محور صفط اللبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت مديرية الطرق بالجيزة، أعمال صيانة وإصلاح للسور الحديدى الخاص بمحور صفط اللبن، حيث تم استعدال بعض الأسوار وتركيب باكيات جديدة بديلة للمتهالكة منها فى الإتجاه القادم من الطريق الدائرى إلى جامعة القاهرة.

كما يجرى استكمال الأعمال فى الإتجاه القادم من جامعة القاهرة إلى الطريق الدائرى، وذلك فى إطار حرص محافظة الجيزة على توفير أقصى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين وحركة سير المركبات بمختلف الطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة.

وفى السياق تنفذ محافظة الجيزة أعمال تطوير لعددا من المحاور والشوارع المتفرعة من شارع الاهرام في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لتيسير الحركة المرورية، وفي ذلك الإطار قامت المحافظة من خلال حي العمرانية انطلاقا من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/ 2022 الانتهاء من فرد الطبقه الاسفلتيه السطحية بشارع استديو الاهرام المتفرع من شارع الهرم ، بالإضافة إلى البدء في فرد الطبقه الاسفلتية السطحية بشارع الوحدة العربيه وذلك من شارع الهرم حتي شارع السادات .

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية بالبدء بفرد الطبقه الاسفلتيه السطحية بشارع الهنيدي وذلك من شارع الهرم حتي شارع محمود عامر.