شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير الكامل لانجازات المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين عن العام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات القيادة السياسية بشمول أسر شهداء ومصابي الوطن بأعلى درجات الرعاية في جميع المجالات وتنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمستفيدين، من خلال إدارات المجلس المختلفة، أصدر المجلس القومي تقريراً سنوياً يستعرض أهم الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس خلال عام 2021 .

حيث يقدم المجلس خدمات الرعاية لعدد (834) أسرة شهيد وعدد (5342) مصاب بإجمالي عدد (10000) مستفيد يستفيدون من جميع خدمات الرعاية الإجتماعية، الطبية، التعليمية، الإسكان، الدعم النفسي، النقل والإسكان.

شهد عام 2021 تطوير وتحديث خدمات الرعاية المقدمة، حيث تم تنظيم عملية الكشف والعلاج من خلال عيادات تخصصية والتعاقد مع مستشفيات جامعة عين شمس لإمداد المجلس بأطباء إستشاريون في كافة التخصصات الأمر الذي أدى إلى تسهيل الخدمة ورفع العبء والمعاناة عن أسر الشهداء والمصابين والتعاقد مع إحدى شركات الأدوية لصرف العلاج من منافذها بمختلف المحافظات .

تم التعاقد مع أمانة المستشفيات بوزارة الصحة ومستشفيات جامعة عين شمس على 68 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية سواء مستشفيات شاملة أو مستشفيات متخصصة جميعها درجة أولى .

تم إفتتاح وإعادة تفعيل المكاتب الإقليمية للمجلس بمحافظات الغربية والإسماعيلية، ليصل إجمالي المكاتب التي تقدم الخدمة للمستفيدين بالمحافظات إلى 9 مقرات وتوقيع عدة بروتوكلات للتعاون مع جهات ومؤسسات مختلفة لتقديم خدمات الرعاية .

نجح المجلس القومي في إنهاء إجراءات عودة المصاب معوض عادل معوض والذي كان يعالج بالخارج منذ عام 2014 بأحد المراكز الطبية المتخصصة بلندن وتوفير مركز طبي متخصص لتقديم الرعاية الطبية له بالقاهرة .

تم إعتماد الهيكل التنظيمي الجديد من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمواكبة أعمال التطوير الإداري والخدمي لما له تأثير مباشر على تقديم خدمة رعاية متميزة لأسر الشهداء والمصابين .

تم ميكنة الأعمال الداخلية للمجلس وتصميم برنامج بيانات لربط مقرات المجلس إلكترونياً وإنشاءمنظومة لتحليل دورة العمل وإدارة محتوى البيانات وإطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمة للمستفيدين .

خدمات الرعاية في أرقام :-

أولاً :-

مجال الرعاية الطبية

تم توقيع الكشف الطبي على عدد (2665) مستفيد من خلال العيادات الداخلية بالمجلس في مختلف التخصصات الطبية و إستخراج عدد (10116) خطاب تحويل للمستشفيات والمراكز المتعاقد معها المجلس على مستوى الجمهورية .

تم صرف عدد (17276) روشتة طبية شهرية لأصحاب الأمراض المزمنة والغير مزمنة من خلال منافذ صيدليات الشركة المتعاقد معها المجلس، إضافة لمراجعة الجرعات الموصوفة بصفة دورية ومتابعة مدى إستجابة الحالات المرضية للخطة العلاجية .

قام المجلس بصرف عدد من الأجهزة التعويضية لمصابي العجز الكلي على النحو التالي :-

عدد (11) عصا ثلاثية، عدد (7) عكاز مرفق، عدد (2) عكاز إبط، عدد (2) جهاز تنفس، عدد (1) عصا رباعية، عدد (20) سماعة طبية، عدد (2) مشاية، عدد (3) كرسي كهربائي، عدد(2) كرسي حمام، عدد (1) متحرك، عدد (1) عصا مكفوفين .

كما يقوم المجلس بمتابعة عدد (59) مصاب عجز كلي (حركي- بصري) وتقديم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي لهم .

متابعة حالات الغسيل الكلوي بمستشفيات الدمرداش ودار الشفاء وتذليل أي صعوبات تواجههم على صعيد الرعاية والخدمة العلاجية.

متابعة حالات العلاج الكيماوي والمصابة بالسرطان في مستشفيات معهد ناصر ودار السلام وحصولهم على خدمة علاجية متميزة .

بلغ إجمالي المنصرف على الخدمة الطبية خلال عام 2021 حوالي 17.529.000 جنيه .

ثانياً :-

مجال الرعاية الإجتماعية

تم تنظيم عدد (35) رحلة ترفيهية وتثقيفية لأسر الشهداء والمصابين المقيدين لعدة أماكن منها ( المتحف المصري، متحف القوات الجوية، حديقة الأزهر، متحف الحضارة، بانوراما حرب أكتوبر، الأهرامات وغيرها من الأماكن الأثرية والسياحية والترفيهية ) .

عقد المجلس عدد (6) دورات وورش تدريبية على الأعمال الحرفية واليدوية في مجالات (أعمال المنسوجات، النحاس، الإكسسوارات، الأركيت، صيانة المحمول، صيانة الحاسب الألي).

تم إستقبال عدد (3500) مستفيد بإدارة الإستقبال بالمقر الخدمي بالسيدة زينب، وعدد (1650) مستفيد بالمكاتب الإقليمية بالمحافظات وتقديم خدمات الرعاية لهم .

تم إستقبال عدد ( 1268) مكالمة عبر الكول سنتر والخط الساخن للرد على الإستفسارات، وعدد (1350) إستفسار عبر الصفحة الرسمية للمجلس وتطبيق واتساب .

تم إرسال عدد (23) مصاب وعدد (3) أسرة شهيد إلى هيئة التأمينات والمعاشات لإستخراج المعاش الخاص بهم .

تم إستخراج عدد (150) إشتراك مترو .

تم تسليم عدد (450) كارنيه هيئة النقل العام .

تم تسليم عدد (170) بطاقة تعريف لأسر الشهداء والمصابين .

تم صرف الدعم المادي المقرر لعدد (3) أسر شهداء وعدد (15) مصاب بإجمالي مبلغ 390000 جنيه .

يتم تنظيم زيارات ميدانية لأسر الشهداء ومصابي العجز الكلي لتقديم خدمات الرعاية لهم .

تم مخاطبة وزارة القوى العاملة لتوفير عدد (124) وظيفة لأسر الشهداء والمصابين .

ثالثاً :-

مجال الرعاية التعليمية

تم إستخراج عدد (650) خطاب إعفاء مصروفات للمراحل الدراسية والجامعية المختلفة .

مساعدة عدد من الباحثين وطلاب الجامعات المصرية في مراحل الماجستير والدكتوراة على إنجاز رسائلهم المتعلقة بدور الدولة في دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين .

رابعاً :-

مجال الإسكان

تم تخصيص عدد (10) وحدات سكنية لأسر الشهداء والمصابين بمساحة 42م .

تم مخاطبة وزارة التضامن الإجتماعي لإعادة بحوث عدد من المستفيدين للوحدات السكنية مساحة 42م .

تم إرسال ملفات عدد (29) مستفيد لوزارة الإسكان للبدء في إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم بمساحة 90م .

تم مخاطبة وزارة الإسكان الإسكان لتحويل تخصيص عدد (45) وحدة سكنية بمساحة 90م.