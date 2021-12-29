حق الرد.. مستشفى التوحيد ببلبيس يوضح حقيقة وجود مخالفات بيئية

القاهرة - سامية سيد - أرسلت مستشفى لتوحيد ببلبيس ردا على ما نشر عن وجود مخالفات بيئية تم نسبتها إلى المستشفى جاء نصه:

ردا على ما نشره موقع الخليج 365، عن مخالفات بيئية تم نسبتها إلى مستشفى التوحيد ببلبيس، فإن حق المستشفى في الرد يتلخص في الآتي

أن المستشفى يعد من أكبر المستشفيات الخيرية في محافظة الشرقية قاطبة ويتمتع بسمعة ومكانة لائقة.

ولفتت، إلى أن ما نشر عن ارتكاب المستشفى مخالفة بيئية بإلقاء مخلفات في الطريق العام عار تماما من الصحة، لأن المستشفى يخضع لمنظومة قانونية آمنه للتخلص من النفايات، بموجب ترخيص رقم 971 بتداول النفايات والمواد الخطرة، وكذلك بموجب الموافقة الصادرة من جهاز شئون البيئة ثم بموجب العقد المبرم مع وزارة الصحة وحدة التخلص الأمن من النفايات الطبية.

وأكدت المستشفى، أن الموضوع برمته أمام النيابة العامة حاليا، ولايجوز الخوض أو التشهير بالمستشفى أثناء فترة التحقيقات حتى تنتهي النيابة العامة، وهي حصن المجتمع الأمين من تحقيقاتها وإصدار قراراتها، مشيرة إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين تم الاستغناء عنهم قانونا للمخالفات القانونية أرادوا النيل من المستشفى بهذه الادعاءات، وان هناك بعض المستشفيات الخاصة التي أرادت أن تركب الموجة بعد أن أصبح التوحيد ملء السمع والبصر بأسعاره البسيطة وخدماته الراقية.

والمستشفى تحتفظ بكافة حقوقها القانونية تجاة كل من تعمد الإساءة لهذا الصرح الكبير سواء كان ذلك عبر الصفحات الشخصية أو عن طريق المواقع الإلكترونية.

وفقنا الله وإياكم إلى مافيه خير مصرنا الغالية..المستشار القانوني أشرف الزهوي المحامى